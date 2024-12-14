Аэропорт Пулково напомнил о чистоте автомобильных номеров для въезда

Аэропорт Пулково призывает пассажиров, прибывающих на автомобиле, проверить чистоту государственных номерных знаков перед въездом на территорию, об этом 14 декабря сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Система автоматического распознавания номеров обеспечивает удобный проезд через шлагбаумы, отметили в Пулково. Однако грязь или наледь на номере могут помешать корректному считыванию, что затруднит доступ.
Если система не распознала номер, сотрудники рекомендуют остановиться и очистить его, чтобы избежать задержек.
Напомним, что 14 декабря администрация Петербурга объявила "жёлтый" уровень погодной опасности. В МЧС предупредили горожан о сильном снегопаде, а также об обледенении.