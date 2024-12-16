"Желтый" уровень погодной угрозы объявлен в Петербурге из-за ветра

В Петербурге объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за ожидаемого в ближайшее время сильного ветра, сообщили в Смольном вечером 16 декабря. Угроза будет действительна вплоть до следующего утра.

"По инфоpмaции Рocгидрометцeнтрa, с 21 часа 16 декабря до 07 часов 17 декабря на теpритoрии Сaнкт‑Петербуpга объявлeн "желтый" уровeнь погодной опасности", — говорится в распространенном сообщении.

В Смольном уточнили, что местами порывы ветра смогут достигать скорости 15 м/с. Сам "желтый" уровень означает потенциально опасную погоду. В связи с его объявлением пешеходов и водителей попросили соблюдать особую осторожность на улицах.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рекомендовал ввести ограничения по выходу на лед водоемов. Как сообщается, в условиях колебаний температуры на их поверхности на может установиться ледовый покров, достаточно прочный для безопасных перемещений по нему.

Фото: ЗАКС.Ру