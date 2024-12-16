МВД заявило о двукратном снижении фактов фиктивной постановки мигрантов на учет

Количество случаев фиктивной постановки иностранцев на миграционный учет уменьшилось в России более чем в два раза в предыдущие годы годы, рассказала 16 декабря официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, снижение продолжилось и в 2024 году.

По данным Волк, в период с 2021 по 2023 год количество выявленных случаев фиктивной регистрации мигрантов сократилось с 496 тысяч до 217 тысяч. Это стало следствием принятых мер по противодействию правонарушителям, отметила представительница.

"Данная тенденция отмечается и в текущем году. За 11 месяцев 2024 года количество фиктивных регистраций снизилось на 10 % и составило 180 тысяч фактов", — написала Волк в своем Telegram-канале.

В то же время правоохранители усилили работу по выявлению преступлений в сфере миграции. В результате количество обнаруженных преступлений, касающихся организации нелегальной миграции, достигло 2,4 тысячи с начала 2024 года. По словам Волк, за тот же период удалось выявить 32 тысячи преступлений, связанных с фиктивной постановкой иностранцев на учет.

До этого стало известно о возбуждении уголовного дела об организации нелегальной миграции (ст. 322.1 УК РФ) в отношении троих граждан соседних с Россией государств. В ходе обысков были изъяты поддельные штампы и бланки, а вместе с ними свыше четырех миллионов рублей наличными.

Фото: ЗАКС.Ру