ВТБ и другие крупные банки повышают ставки по вкладам перед заседанием ЦБ, сообщает 17 декабря "Коммерсантъ".

С 17 декабря ВТБ увеличивает процентные ставки по краткосрочным рублевым вкладам. Новые клиенты или те, кто внесет "новые" для банка средства, могут рассчитывать на максимальные 23,7% годовых по вкладам на три месяца и 24% на шесть месяцев. Для текущих клиентов программы Private banking ставка составит 22,7% и 23% годовых на аналогичные сроки. Проценты выплачиваются в конце срока.

На фоне роста ставок ВТБ Сбербанк в начале недели также объявил об увеличении доходности по накопительным счетам до 18% годовых. Однако условия действуют только на первые три месяца при соблюдении ряда требований. Максимальная ставка по вкладам в Сбербанке достигла 22,5% годовых на срок полгода при вложении от 1 млн рублей.

Альфа-банк еще 6 декабря повысил ставки по депозитам до 24% годовых на девять месяцев, год и три года. Новые условия распространяются на клиентов, не имевших вкладов или накопительных счетов в банке в последнее время.

Активное повышение ставок банками происходит на фоне ожиданий повышения ключевой ставки Банка России. Заседание совета директоров ЦБ состоится 20 декабря, и аналитики прогнозируют рост на 200 базисных пунктов — до 23% годовых. По данным регулятора, средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках уже достигла 21,98% в конце ноября.

Напомним, недавно Центробанк выбирал дизайн для оборотной стороны тысячерублевой купюры. Проводилось голосование (на 700 тысяч человек), по итогам которого победителем стал скоростной пассажирский теплоход "Метеор".

фото: ЗАКС.Ру