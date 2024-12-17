В Петербурге на треть вырос спрос на курьеров с начала года

С начала 2024 года петербургские компании разместили более 195 тысяч вакансий на поиск курьеров, что на 31% превышает показатели прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе hh.ru.

Петербург занял третье место в России по числу таких вакансий, уступив только Москве и Московской области. Средний доход курьеров в городе вырос на 12% и достиг 117 тысяч рублей, что соответствует среднему уровню по стране.

фото пресс-службы hh.ru

При этом Ленинградская область стала лидером по уровню заработных плат для курьеров — работодатели предлагают свыше 133 тысяч рублей в месяц. Московская область заняла второе место с доходом в 128,6 тысячи рублей.

Напомним, недавно на перекрестке столкнулись курьер и пешеход, после чего второй выстрелил в лицо первому из перцового пистолета. Оба участника обратились в полицию, но помирились.

фото: ЗАКС.Ру