В Буграх на автобусной остановке разгорелась потасовка из-за очереди

Жители одного из жилых комплексов в Буграх, Всеволожский район Ленобласти, столкнулись с проблемой очередей на автобус в Петербург. Утром 17 декабря ситуация на остановке на Тихой улице, 1, дошла до рукоприкладства, передает "Фонтанка".

По словам очевидцев, около 7 утра одна из пассажирок попыталась пробраться вперед в очереди на автобус № 441. Другая разгневанная женщина схватила опоздавшую за капюшон, пытаясь вытащить ее из салона. В ходе конфликта звучали угрозы и напоминания о порядке в очереди.

Однако девушка не сдалась и не покинула автобус. В итоге из переполненного транспортного средства вышла другая пассажирка.

Напомним, в конце февраля на нехватку пассажирских автобусов жители Бугров пожаловались в администрацию президента. На следующий день прокуратура провела проверку, но давки в автобусах не заметила.

фото: ЗАКС.Ру