На проспекте Луначарского установили 738 новых фонарей

В Петербурге завершили реконструкцию наружного освещения на проспекте Луначарского, сообщает 17 декабря пресс-служба Смольного. На участке протяженностью 7 километров, от Выборгского шоссе до улицы Руставели, обновили электротехническое оборудование и несущие конструкции. Установлено 738 светодиодных фонарей, а воздушные провода, где это было возможно, заменили подземными кабелями. Общая протяженность новой линии составила 24 километра.

Для управления системой освещения внедрили три специальных устройства, подключенных к автоматизированной системе контроля. Это позволяет "Ленсвету" настраивать световой режим в соответствии с городским графиком.

В Смольном отметили, что модернизация улучшила освещение проспекта Луначарского и близлежащих кварталов у станций метро "Озерки", "Проспект Просвещения", "Гражданский проспект" и "Академическая".

Губернатор Петербурга Александр Беглов подчеркнул, что проекты комплексной реконструкции освещения на магистралях, в жилых зонах и общественных пространствах делают город комфортнее и безопаснее. По его словам, на данный момент 57% городских фонарей уже заменены на светодиодные.

Напомним, в ночь на 14 декабря на Дворцовой площади установили главную новогоднюю ёлку. Высота дерева превышает 23 метра, а обхват нижних веток достигает шести метров.

фото с сайта Смольного