Количество выданных в ноябре кредитных карт в Петербурге уменьшилось на 20%

В ноябре 2024 года в Петербурге было выдано около 63 тысяч кредитных карт, что на 20% меньше по сравнению с октябрем, сообщают "Ведомости СЗФО" со ссылкой на пресс-службу Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

В Ленинградской области наблюдается еще более значительное снижение: количество выданных карт уменьшилось на 21% — до 17 110 штук.

Одобренный лимит по кредиткам в городе составил 9,79 млрд рублей, что на 14% ниже октябрьского показателя, а в Ленобласти снизился на целых 23% и составил 2,19 млрд рублей. Средний лимит по картам в городе вырос на 7% и достиг 155 тысяч рублей, а в ЛО снизился на 4%, составив 128 тысяч рублей.

Напомним, недавно депутат ЗакСа Андрей Рябоконь предложил установить временный запрет на изъятие единственного жилья у должников по ипотечным кредитам.

фото: ЗАКС.Ру