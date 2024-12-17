Петербургская полиция проводит проверку из-за массового ДТП на ЗСД

Полиция Василеостровского района проводит проверку обстоятельств массовой аварии на ЗСД, случившейся днем 17 декабря, сообщили в пресс-служе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным правоохранителей, около полудня на участке Западного скоростного диаметра столкнулись четыре автомобиля. Один из водителей ушибся из-за сработавшей подушки безопасности и был госпитализирован в состоянии средней тяжести. Это же ДТП спровоцировало еще две аварии с участием четырех автомобилей, но обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось, что причиной сегодняшней аварии на ЗСД могла быть остановка одной из машин. Из-за происшествия на какое-то время на этом участке дороги образовалась пробка длиной в 3,3 км. В ГУ МВД сообщили, что сотрудниками полиции были предприняты все возможные меры для оперативной ликвидации проблемы.

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