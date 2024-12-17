"Снежные" пункты Петербурга за четыре дня приняли более 100 тысяч кубометров снега

Снегоплавильные и снегоприемные пункты города на Неве приняли более 100 тысяч кубометров снега с 14 по 17 декабря, сообщила пресс-служба комитета по энергетике Петербурга.

Среди снегоприемных наибольшим количеством принятого снега отметился пункт на Взлетной улице, а среди снегоплавильных - на Кушелевской дороге.

В комитете сообщили, что в среднем на каждом объекте принимают по 9-20 машин в час, на разгрузку которых уходит от 3 до 12 минут.

Уже несколько дней подряд в Петербурге наблюдаются снегопады. На расчистку снега в этом сезоне привлекаются кроме сотрудников коммунальных служб молодые люди из студенческих отрядов. Кроме того, 16 декабря о своем вкладе в ручную уборку снега отчитывался в соцсетях депутат ЗакСа Алексей Цивилев: он с лопатой в руках очистил от выпавших осадков автобусную остановку.

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