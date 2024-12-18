Депутат Барышников поздравил сотрудников петербургских ЗАГСов с их праздником

Депутат Законодательного собрания Петербурга Михаил Барышников ("Единая Россия") поздравил сотрудников органов ЗАГС с профессиональным праздником, об этом 18 декабря он написал в своем Telegram-канале.

Как отметил парламентарий, этот день является символом признания труда сотрудников ЗАГСов для общества и государства. Барышников добавил, что, по его мнению, их работа требует ответственности и щедрости души.

"Вы ежедневно помогаете людям создавать новые семьи, регистрировать рождение детей, отмечать важные события в жизни каждого гражданина. Ваши усилия делают нашу жизнь лучше, наполняют ее радостью и счастьем", – написал депутат.

В конце Барышников пожелал сотрудникам ЗАГСов здоровья, дальнейших успехов в работе, личного счастья и благополучия.

Напомним, что в конце ноября в отделе ЗАГС в Петроградском районе Петербурга заработал голосовой помощник, разработанный с использованием технологий искусственного интеллекта.

Фото: ЗАКС.Ру