Петербургские отели столкнулись со сбоями при постановке на миграционный учёт гостей

В Петербурге возникли сложности с постановкой гостей на миграционный учёт через портал "Госуслуги", об этом 18 декабря пишет "Фонтанка.ру".

Проблема обсуждалась на совещании в Невской ратуше с участием представителей комитета по развитию туризма, МВД и Минцифры. Сбой в системе начался около двух месяцев назад, после внедрения новой модели обмена данными.

На прошлой неделе ситуация резко ухудшилась: регистрация иностранных граждан практически остановилась, а внесение данных о россиянах стало крайне затруднительным. Как сообщил вице-президент Российской гостиничной ассоциации Алексей Мусакин, система практически перестала работать.

Представители гостиничного бизнеса подтверждают масштаб проблемы. Некоторые отели полностью утратили доступ к регистрации через "Госуслуги" и сторонние системы, у других сервис функционирует с перебоями.

Напомним, что российские власти рассматривают возможность регулирования цен на проживание в гостиницах в период проведения крупных мероприятий, например, ПМЭФ. Они отмечают, что зачастую во время таких событий цены на проживание в гостиницах резко возрастают.

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