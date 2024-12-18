Из Петербурга запустили новый тактовый маршрут электричек до Сестрорецка

На участке "Сестрорецк – Финляндский вокзал" запущено тактовое движение пригородных поездов, об этом 18 декабря сообщили в пресс-службе Смольного.

Теперь электрички на этом маршруте будут курсировать каждые 30 минут в утренние и вечерние часы пик. Губернатор Петербурга Александр Беглов принял участие в запуске нового тактового маршрута.

Дополнительные 11 электричек должны будут обеспечить удобное сообщение в будние дни: утром с 6 утра до 10 утра поезда отправляются от Сестрорецка к Финляндскому вокзалу, а вечером – с 16:15 до 20:15 в обратном направлении.

"Как мы и обещали на прямой линии с жителями нашего города, открываем стартовое движение по маршруту Сестрорецк – Финляндский вокзал – Сестрорецк. Это уже пятый маршрут в Петербурге, где введено тактовое движение", – заявил Александр Беглов.

В Смольном отмечают, что жители Сестрорецка теперь смогут добираться до центра Петербурга на электричке всего за 55 минут – это быстрее, чем на автомобиле, который в среднем тратит на эту дорогу более часа.

Для запуска маршрута Октябрьская железная дорога (ОЖД) провела работы по модернизации инфраструктуры: отремонтированы платформы на станциях Лахта, Разлив и Сестрорецк, обновлен пассажирский павильон на станции Лисий Нос, а также реконструирован пешеходный мост на станции Белоостров.

Напомним, что ранее о запуске такого тактового маршрута рассказывали в ОЖД. Там уточняли, что за период с января по ноябрь 2024 года на направлении Петербург – Сестрорецк перевезли 2,1 млн пассажиров.

Фото: ЗАКС.Ру