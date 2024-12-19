Смольный потратит до 5,7 млн рублей на охрану массовых мероприятий силами ЧОП

В 2025 году на привлечение частных охранных предприятий к защите участников массовых мероприятий в Петербурге потратят до 5,7 млн рублей, следует из информации на портале госзакупок. Конкурс объявил 18 декабря комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Согласно техническому заданию, услуги подрядчика потребуются вплоть по начало декабря следующего года. Исполнитель должен будет предоставить сотрудников для охраны массовых мероприятий. Каждый охранник должен иметь служебное удостоверение, подтверждающее его право на деятельность.

Охранники должны быть облачены в форменную одежду, позволяющую идентифицировать их род деятельности, и иметь опрятный внешний вид. От них требуется обладание необходимыми знаниями и навыками, в том числе касательно порядка действий при чрезвычайной ситуации и задержания нарушителей. Оружие сотрудникам не положено, вместо этого они должны быть обеспечены резиновыми дубинками и наручниками, а также средствами связи, досмотровыми фонарями, металлоискателями и локализаторами взрыва.

В конце ноября петербургский комитет по благоустройству заключил контракт на аренду грузовиков и противотаранных устройств в 2025 году за максимальные 14,2 млн рублей. Техника и железобетонные блоки предназначаются для обеспечения антитеррористической безопасности на массовых мероприятиях.

Накануне стало известно о планах Смольного продлить в Петербурге на год действие запрета на использование беспилотников. На тот же срок пролонгируют запрет на публикацию сведений о противодействии БПЛА в городе, а также о последствиях возможных атак с их использованием.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру