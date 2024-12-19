Минздрав рассказал о состоянии пострадавших из-за столкновения поездов под Мурманском

В Мурманской области врачи оценивают состояние 10 человек, пострадавших при столкновении поездов, как тяжелое, среди них есть трое несовершеннолетних, об этом 19 декабря пишет ТАСС со ссылкой на слова помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.

Он отметил, что, согласно оперативным данным, сейчас в больницах в общей сложности находятся 14 пострадавших. Кроме этого, Кузнецов напомнил, что два человека в результате произошедшего погибли.

Еще четверо пострадавших находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести, а 11 человек, среди которых есть двое несовершеннолетних, получили медицинскую помощь амбулаторно. Кузнецов подчеркнул, что всем оказывается необходимая помощь.

Напомним, что столкновение произошло в среду, 18 декабря. По данным РЖД, в поезде, следовавшем в Петербург, находилось 326 пассажиров. В администрации Петербурга заявили, что держут связь с коллегами из Мурманской области по этому вопросу.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура