Бывший посол России в США Антонов стал советником главы ВТБ

Анатолий Антонов, завершивший в октябре миссию Посла России в США, назначен советником президента и председателем правления ВТБ, сообщила 19 декабря пресс-служба банка.

Антоно будет заниматься развитием международных связей банка с дружественными странами и координацией участия ВТБ в консультативных органах по сотрудничеству с БРИКС. Его дипломатический опыт будет важен для углубления взаимодействия с партнерами из стран Глобального Юга.

Анатолий Антонов окончил МГИМО в 1978 году и начал карьеру в дипломатии. Почти семь лет он возглавлял Департамент по безопасности и разоружению МИД, был заместителем Министра обороны и с 2016 года — заместителем Министра иностранных дел. В 2017 году стал послом в США и постоянным представителем РФ при ОАГ.

Напомним, недавно пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о том, что пока разговор с президентом США Дональдом Трампом не планируется. По словам Пескова, Кремль ждет проявления инициативы со стороны Трампа.

фото: ЗАКС.Ру