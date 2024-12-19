Бизнес-центр у Кантемировского моста заменят премиальным жильем

Группа "ПСК" построит премиальное жилье на месте бизнес-центра "Акватория" на Выборгской набережной у Кантемировского моста. Строительство начнется в 2025 году, до этого времени бизнес-центр продолжит работу, сообщает 19 декабря "Деловой Петербург".

Активы приобретены у ГК "Красная стрела", вложения в проект составят 18,1 млрд рублей. На участке планируется возвести около 30 тысяч квадратных метров жилья. В компании отметили, что местоположение идеально подходит для премиального сегмента — открытый вид на Неву, близость к магистралям и центру города.

Для "ПСК" это пятый проект в сегменте премиального жилья. В декабре компания приобрела проект жилого комплекса на углу Малого проспекта В.О. и 24-й линии, который будет доработан с учетом современных стандартов. Среди других проектов компании — ЖК "Северная корона" на Петроградской стороне и два жилых комплекса в Центральном районе.

В конце ноября сообщалось о сдаче участка на Васильевском острове ради постройки нового ЖК.

фото: ЗАКС.Ру