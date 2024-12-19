Беглов заявил о выявлении 60% онкозаболеваний на ранней стадии в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов прокомментировал слова президента России Владимира Путина на прямой линии 19 декабря о том, что город является одним из центров в лечении онкологических заболеваний, об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Беглов рассказал, что благодаря поддержке федерального центра и Министерства здравоохранения в каждом районе Петербурга открыты онкологические центры, оснащенные современным оборудованием.

"О результатах работы наших центров красноречиво говорят цифры. Благодаря своевременной диагностике порядка 58,6% случаев онкологических заболеваний в Петербурге выявляются на ранней стадии", – подчеркнул губернатор.

Город активно модернизирует первичное звено здравоохранения и внедряет принципы "бережливых поликлиник". В 2024 году профилактические осмотры и диспансеризацию прошли более 4,5 млн петербуржцев.

Петербург также лидирует в производстве лекарств: фармкластер города выпускает 430 наименований препаратов, почти половина из которых входят в перечень жизненно необходимых. Среди крупнейших фармацевтических компаний города – "Биокад", "Герофарм", "Вертекс" и другие.

Напомним, что Путин в ходе своей прямой линии 19 декабря действительно упоминал Петербург как город, где производят лекарства для людей больных онкологией, а также уточнил, что в России дефицита лекарств нет.

Фото: ЗАКС.Ру