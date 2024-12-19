В России нет проблем с лекарствами для диабетиков и онкобольных, заявил Путин

Президент России Владимир Путин во время прямой линии 19 декабря ответил на вопрос жительницы Нижегородской области по поводу нехватки кадров в учреждениях здравоохранения. Как отметили ведущие, вопросы о здравоохранении одни из самых популярных.

По словам главы государства, Минздрав пытается привлекать молодых специалистов на работу, а также доплачивать им за работу в маленьких населенных пунктах.

Также Путина спросили, может ли государство обеспечить бесперебойный доступ к лекарствам, которые необходимы людям с диабетом и онкологическими заболеваниями. Президент отметил, что фармакологическая отрасль одна из главных отраслей в России, например, в Петербурге как раз делают лекарства для больных онкологией. Путин считает, что проблем в стране с лекарствами нет ни с упомянутых инсулином, ни с физраствором, о нехватке которого недавно писали СМИ.

"Деньги на все эти препараты выделяются в полном объеме. Это вопрос организации торгов и своевременного принятия решений. Нужно просто вовремя все делать", – сказал Путин.

Напомним, что журналистка Ксения Собчак задала вопрос Путину во время прямой линии по поводу создания "единого окна" для организаций и структур, которые занимаются помощью пострадавшим во время боевых действий, для их усиления. Президент заявил, что подумает об этом.

Фото: скриншот пресс-конфренции "Итоги года" с Владимиром Путиным