Пилота самолета Smartavia из Петербурга в Сочи будут судить за жесткую посадку

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела против командира самолета авиакомпании Smartavia, выполнявшего рейс Петербург – Сочи в августе 2024 года, об этом 19 декабря сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте.

По версии следствия, во время снижения перед посадкой пилот не выполнил необходимые действия, что привело к жесткой посадке с превышением допустимой вертикальной перегрузки. В результате хвостовая часть самолета соприкоснулась с взлетно-посадочной полосой, причинив значительный ущерб транспортному средству.

Ущерб от инцидента оценили в 600 млн рублей. В ходе расследования на имущество обвиняемого наложили арест.

Напомним, что уголовное дело было возбуждено в конце августа. Самолет совершил два касания взлетно-посадочной полосы хвостовой частью. В этот момент внутри находились пассажиры и экипаж.

Фото: ЗАКС.Ру