Экс-главе Красносельского района Петербурга предъявлено обвинение в коррупции

Петербургские следователи предъявили обвинения бывшему главе Красносельского района Олегу Фадеенко, которому инкриминируют получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), об этом 20 декабря сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

По данным следствия, свою вину признали как сам чиновник, так и привлечённый им посредник. Напомним, что Фадеенко обвиняют в использовании должностного положения для покровительства охранному предприятию. В 2023 году компания заключила с образовательными учреждениями района государственные контракты на сумму 300 млн рублей. По версии следствия, Фадеенко предложил обеспечить её бесперебойное функционирование за вознаграждение.

Следствие утверждает, что с 9 ноября по 5 декабря 2024 года Олег Фадеенко через знакомого посредника договорился о получении взятки в размере 6 млн рублей. Сумму они собирались поделить.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов после сообщений о задержании чиновника снял Фадеенко с должности главы Красносельского района. Теперь временно обязанности районного главы будет исполнять Игорь Сушков.

Фото: Telegram-канал Олега Фадеенко