Комтранс опубликовал пост об открытии "Горного института", но вскоре удалил его

Подведомственный комитету по транспорту Петербурга "Организатор перевозок" опубликовал в своем Telegram-канале информацию об открытии станции метро "Горный институт" и изменении автобусного маршрута до нее, однако сейчас пост уже удален, об этом 24 декабря пишет "Фонтанка.ру".

В удаленной публикации было сказано, что станция метро "Горный институт" откроется 25 декабря 2024 года, поэтому автобус №262 будет следовать по измененному маршруту. Согласно схеме, автобус автобус будет двигаться по Косой линии, Большому проспекту В.О. И Кожевенной линии.

Пост был удален примерно через 10-15 минут. По данным "Фонтанки" со ссылкой на комитет по транспорту Петербурга, схема верна, однако сейчас ожидается подтверждение по запуску.

Напомним, что официальной информации об открытии станции "Горный институт" так и не вышло, однако "Фонтанка" писала, что станция может открыться 25 декабря 2024 года. Сейчас иконка "Горного института" уже есть на "Яндекс.Картах".

Фото: ЗАКС.Ру