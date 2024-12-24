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Новости 13:19

Комтранс опубликовал пост об открытии "Горного института", но вскоре удалил его

фото ЗакС политика Комтранс опубликовал пост об открытии "Горного института", но вскоре удалил его

Подведомственный комитету по транспорту Петербурга "Организатор перевозок" опубликовал в своем Telegram-канале информацию об открытии станции метро "Горный институт" и изменении автобусного маршрута до нее, однако сейчас пост уже удален, об этом 24 декабря пишет "Фонтанка.ру".

В удаленной публикации было сказано, что станция метро "Горный институт" откроется 25 декабря 2024 года, поэтому автобус №262 будет следовать по измененному маршруту. Согласно схеме, автобус автобус будет двигаться по Косой линии, Большому проспекту В.О. И Кожевенной линии.

Пост был удален примерно через 10-15 минут. По данным "Фонтанки" со ссылкой на комитет по транспорту Петербурга, схема верна, однако сейчас ожидается подтверждение по запуску.

Напомним, что официальной информации об открытии станции "Горный институт" так и не вышло, однако "Фонтанка" писала, что станция может открыться 25 декабря 2024 года. Сейчас иконка "Горного института" уже есть на "Яндекс.Картах".

Фото: ЗАКС.Ру


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