Росфинмониторинг внес бывшего главного редактора "Медиазоны"* Петра Верзилова** в список экстремистов и террористов, об этом информация на сайте появилась 24 декабря.

На сайте указаны данные Верзилова* – Верзилов* Петр Юрьевич родился 25 октября в 1987 году в столице России Москве.

Последний раз весной московский суд заочно приговорил его к восьми годам и четырем месяцам лишения свободы в колонии общего режима по делу о фейках о ВС РФ по мотивам политической ненависти (п."д" ч.2 ст.207.3 УК РФ).

Напомним, что осенью 2023 года Петра Верзилова* также заочно приговорили к 8,5 годам колонии общего режима по делу о фейках про армию (ч.2 ст.207.3 УК). Верзилов* уехал из страны более трех лет назад на фоне преследования по делу о втором гражданстве (ст. 330.2 УК).

*Минюст внес "Медиазону" в список иностранных агентов

**Минюст внес Петра Верзилова в список иностранных агентов; Росфинмониторинг внес в список эктремистов и террористов

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