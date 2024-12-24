РКН: Возможность блокировки звонков из-за границы может быть оформлена законом

Ряд операторов в России работает сейчас над опцией, позволяющей пользователям самостоятельно запрещать прием входящих звонков из-за рубежа, сообщил 24 декабря ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора. В службе добавили, что существует возможность законодательного оформления подобного права.

"Возможно и законодательное введение этих требований", — цитирует информагентство сообщение Роскомнадзора.

В службе уточнили, что подобные требования также могут коснуться голосовых вызовов в мессенджерах. При этом операторы связи уже сейчас вправе блокировать звонки из других государств, однако пользователи должны иметь право разблокировать часть из них или же все скопом.

Необходимость возможности блокировки связана с валом мошеннических звонков, в основном поступающих российским пользователям из-за рубежа, объяснили в РКН. Чиновники находят важным принятие превентивных мер против этого со стороны операторов связи и владельцев мессенджеров.

Отметим, что телефонные мошенники не ограничиваются выуживанием средств у своих жертв, но также порой убеждают их пойти на противоречащие закону поступки. Так, в последнее время по России прокатилась волна поджогов, включая нападения на военкоматы и отделения банков. Накануне в Петербурге суд арестовал на два месяца обвиняемую в подрыве банкомата "Сбера" на Среднеохтинском проспекте. Подобную же меру назначили подозреваемому в нападениях на три отделения банков в Колпино.

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