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Новости 25 декабря, 20:25

Станция метро "Горный институт" получила разрешение на ввод в эксплуатацию

фото ЗакС политика Станция метро "Горный институт" получила разрешение на ввод в эксплуатацию

Петербургский Госстройнадзор выдал разрешение на ввод в экспулатацию станции метро "Горный институт". Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства. 

В тексте разрешения упоминаются как вестибюль станции "Горный институт", так и подземный комплекс станции "Театральная". 

Днем ранее стало известно, что Ростехнадзор выдал заключение о соответствии отрезка Лахтинско-Правобережной линии метрополитена заявленному проекту.

Ожидалось, что "Горный институт" может открыться для пассажиров 25 декабря, однако этого не произошло. Комитет по транспорту уже успел сообщить об изменении маршрута автобуса № 262 в связи с грядущим запуском работы новой станции метро. 

фото ЗАКС.Ру


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