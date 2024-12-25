Станция метро "Горный институт" получила разрешение на ввод в эксплуатацию

Петербургский Госстройнадзор выдал разрешение на ввод в экспулатацию станции метро "Горный институт". Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

В тексте разрешения упоминаются как вестибюль станции "Горный институт", так и подземный комплекс станции "Театральная".

Днем ранее стало известно, что Ростехнадзор выдал заключение о соответствии отрезка Лахтинско-Правобережной линии метрополитена заявленному проекту.

Ожидалось, что "Горный институт" может открыться для пассажиров 25 декабря, однако этого не произошло. Комитет по транспорту уже успел сообщить об изменении маршрута автобуса № 262 в связи с грядущим запуском работы новой станции метро.

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