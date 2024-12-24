Ростехнадзор признал "Горный институт" соответствующим проектным требованиям

Северо-Западное управление Ростехнадзора выдало заключение о соответствии отрезка Лахтинско-Правобережной линии метрополитена заявленному проекту, следует из опубликованного 24 декабря сообщения ведомства. Речь идет о тоннелях, а также о станции "Горный институт" с наклонным ходом и наземным вестибюлем и о подземной платформе станции "Театральная".

"Работы по строительству завершены, нарушений обязательных требований не выявлено. Управлением принято решение о выдаче заключения о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации", — поведали в службе.

В Ростехнадзоре отметили, что проведение работ контролировалось с 2014 года. Проверке подверглись конструктивные решения, системы безопасности пассажиров и поездов, вентиляция, система водоотведения и прочее. Протяженность отрезка от "Спасской" до "Горного института" составила 5,2 километра.

Накануне стало известно о появлении иконки "Горного института" на "Яндекс.Картах". Во вторник, 24 декабря подведомственный комитету по транспорту "Организатор перевозок" опубликовал пост с информацией об открытии станции 25 декабря, однако вскоре его удалил.

Официально дата открытия "Горного института" неизвестна до сих пор. Губернатор Александр Беглов обещал запустить ее в сентябре, однако этого не произошло. В ходе прямой линии в декабре глава города не смог назвать точную дату открытия станции.

Фото: Линченко Николай Викторович / Telegram