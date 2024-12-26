Школьники из Мариуполя приехали в Петербург на зимние каникулы

Утром в четверг, 26 декабря, в Петербург прибыла новая группа детей из Мариуполя, в составе делегации – 119 школьников и 12 педагогов, об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

До 6 января 2025 года они будут отдыхать в детском оздоровительно-образовательном лагере "Молодежное" в Курортном районе.

"Мы всегда рады принимать ребят из нашего города-побратима. "Петербургские каникулы" для юных мариупольцев стали уже нашей общей доброй традицией", – заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Зимняя смена организована в формате игрового путешествия с Дедом Морозом по городам России. Ребята познакомятся с национальными традициями празднования Нового года, а также посетят обзорную экскурсию по Петербургу, музей РЖД, Музей воды и Планетарий.

Для педагогов из Мариуполя предусмотрены курсы повышения квалификации, которые проводит Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования имени К. Д. Ушинского.

Напомним, что на прошлой неделе губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что город будет продолжать помогать Мариуполю. По данным Смольного, петербургские специалисты восстановили 44 объекта.

Фото: ЗАКС.Ру