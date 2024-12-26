Станция метро "Горный институт" открывается для пассажиров 27 декабря

На Лахтинско-Правобережной линии 27 декабря начнет работу новая станция метро "Горный институт". Вестибюль будет открыт для пассажиров с 9 утра на вход и выход, об этом 26 декабря в своем Telegram-канале написал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Глава города назвал открытие станции "переломным событием". Он подчеркнул, что завершение строительства стало возможным благодаря поддержке президента России Владимира Путина, что позволило сохранить городское метростроение и преодолеть кризис.

Также Беглов поблагодарил инженеров, рабочих и всех, кто принимал участие в строительстве станции. Кроме этого, губернатор поблагодарил за терпение петербуржцев.

"Спасибо Президенту за поддержку, благодаря которой мы сохранили городское метростроение. Инженерам, рабочим и всем, кто принимал участие в строительстве и пуске станции! И спасибо всем петербуржцам за терпение!" – написал Беглов.

Напомним, что ранее "Фонтанка.ру" писала, что станция откроется 25 декабря 2024 года, однако этого не произошло. Также в комитете по транспорту появлялась информация об открытии станции 25-го числа, однако почти сразу она была удалена.

Фото: ЗАКС.Ру