Открылась станция метро "Горный институт"

В Петербурге 27 декабря открылась первая за пять лет станция метро "Горный институт", о том, что станция откроется заявил 26 декабря губернатор города Александр Беглов.

Как и обещалось, станция открылась в 9 утра и уже доступна горожанам. Открытие станции "Горный институт" это не только появление новой станции, но еще и продолжение Лахтинско-Правобережной линии (она же оранжевая).

Как пишет "Фонтанка.ру", на церемонии открытия станции присутствовали губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания города Александр Бельский. Глава города отметил, что открытие станции важное событие еще и тем, что это первая станция, которая построена "Метростроем Северной столицы".

Напомним, что ранее "Фонтанка" писала о том, что станция должна была открыться 25 декабря 2024 года, однако этого не случилось. Однако в этот день станция получила разрешение на ввод в эксплуатацию.

Фото: ЗАКС.Ру