С 27 декабря телебашня в Петербурге будет украшена новогодними огнями

В Петербурге телебашня засияет новогодними огнями, создавая праздничное настроение для жителей и гостей города, об этом 27 декабря сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский в своём telegram-канале.

Для телебашни были разработаны три уникальных световых программы. С 27 декабря по 8 января её украсят 5,7 тысячи светодиодных светильников, а общая длина гирлянд составит 6 километров. Световые шоу призваны подчеркнуть атмосферу праздника.

Расписание работы подсветки: 27-31 декабря – с 16:10 до 9:50 следующего дня, 1-5 января – с 16:15 до 9:50, 5-8 января – с 16:25 до 9:45.

Напомним, что в январе 2025 года в Петербурге начнётся зимняя навигация. Петербуржцы смогут покататься на воздушных подушках по центральной акватории Невы.

Фото: пресс-служба СПб ГКУ "Ленсвет"