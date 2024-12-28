Дельфины пострадали из-за аварии танкеров в Керченском проливе

В Керченском проливе 15 декабря произошла авария двух российских танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В результате сильного шторма нефть попала в море, что стало причиной гибели дельфинов и водоплавающих птиц, сообщает пресс-служба Росрыболовства 27 декабря.

Загрязнению подверглись прибрежные районы Анапы, станицы Благовещенской и Витязево, пляжи покрылись мазутом.

К ликвидации последствий экологической катастрофы уже приступили сотрудники МЧС и волонтеры. В очистке берегов участвуют специалисты Керченского государственного морского технологического университета. Спасатели призывают всех, кто может оказать помощь, присоединиться к работам, чтобы минимизировать ущерб природе Черного моря.

Напомним, 15 декабря в акватории Черного моря произошла авария двух танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", на борту которых находились 29 членов экипажа. Людей удалось спасти, но не нефтепродукты. В рамках пресс-конференции 19 декабря президент России Владимир Путин назвал "экологической бедой" последствия разлива этого топлива.

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