Слуцкий переизбран главой ЛДПР в Петербурге

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий снова избран координатором петербургского отделения партии. Его кандидатура была утверждена на отчетно-выборной конференции объединения 27 декабря. Также на ближайшие три года партийцы определились с новым составом координационного совета, сообщили в ЛДПР.

"Переизбрание Леонида Эдуардовича на пост координатора Санкт-Петербургского отделения ЛДПР – это закономерный результат его эффективной работы и заслуженное признание. Уверен, что под его руководством мы продолжим успешно решать актуальные задачи петербуржцев и укреплять позиции партии в городе на Неве", - приводят слова заместителя координатора отделения Евгения Ененкова в пресс-службе партии.

Среди новых членов координационного совета оказался депутат Государственной думы, замглавы фракции ЛДПР Станислав Наумов, и муниципальные депутаты Александр Устименко и Мария Гущина. Также, кроме Слуцкого, в него вошли депутаты Заксобрания Павел Иткин и Андрей Малков, мундеп Евгений Ененков, глава смольнинского комитета по межнациональным отношениям Олег Капитанов и зампред комитета по молодежной политике Иван Есипов, а также представители партии в Горизбиркоме и ЦИК. Не попал в обновленный состав экс-депутат Госдумы Никита Березин, который не смог избраться в нижнюю палату парламента в 2021 году.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал об итогах работы петербургских отделений партий в 2024 году. ЛДПР, например, в ходе муниципальных выборов смогла в два раза увеличить свое представительство в органах местного самоуправления.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру