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Новости 10:02

Слуцкий переизбран главой ЛДПР в Петербурге

фото ЗакС политика Слуцкий переизбран главой ЛДПР в Петербурге

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий снова избран координатором петербургского отделения партии. Его кандидатура была утверждена на отчетно-выборной конференции объединения 27 декабря. Также на ближайшие три года партийцы определились с новым составом координационного совета, сообщили в ЛДПР. 

"Переизбрание Леонида Эдуардовича на пост координатора Санкт-Петербургского отделения ЛДПР – это закономерный результат его эффективной работы и заслуженное признание. Уверен, что под его руководством мы продолжим успешно решать актуальные задачи петербуржцев и укреплять позиции партии в городе на Неве", -  приводят слова заместителя координатора отделения Евгения Ененкова в пресс-службе партии. 

Среди новых членов координационного совета оказался депутат Государственной думы, замглавы фракции ЛДПР Станислав Наумов, и муниципальные депутаты Александр Устименко и Мария Гущина. Также, кроме Слуцкого, в него вошли депутаты Заксобрания Павел Иткин и Андрей Малков, мундеп Евгений Ененков, глава смольнинского комитета по межнациональным отношениям Олег Капитанов и зампред комитета по молодежной политике Иван Есипов, а также представители партии в Горизбиркоме и ЦИК. Не попал в обновленный состав экс-депутат Госдумы Никита Березин, который не смог избраться в нижнюю палату парламента в 2021 году. 

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал об итогах работы петербургских отделений партий в 2024 году. ЛДПР, например, в ходе муниципальных выборов смогла в два раза увеличить свое представительство в органах местного самоуправления. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Гущина Мария Сергеевна 
Ененков Евгений Валерьевич 
Иткин Павел Михайлович 
Капитанов Олег Александрович 
Малков Андрей Витальевич 
Устименко Александр Дмитриевич 




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