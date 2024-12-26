Партийные итоги 2024 года в Петербурге

Иллюстрация ЗАКС.Ру / Фото ЗАКС.Ру, "Яблоко"

Для политических партий 2024 год в Петербурге был богат на события: выборы президента, общегородская муниципальная избирательная кампания и дополнительные выборы в городской парламент, а также значимые кадровые изменения. ЗАКС.Ру вспоминает, чем уходящий год запомнится участникам петербургской политической сцены.

"Единая Россия"

Правящая партия, как и ожидалось, лучшим образом проявила себя во время выборов всех уровней, которые прошли в Петербурге в 2024 году. Единороссы получили 1310 из 1576 мест в муниципальных советах, то есть более 83% от общего числа вакантных мандатов. Также кандидат "Единой России" успешно избрался во время дополнительных выборов в Законодательное собрание. Губернатор Александр Беглов смог переизбраться на второй срок, пускай и с самым низким результатом среди глав регионов, выборы которых прошли в этот единый день голосования. В условиях, когда его оппоненты практически не вели избирательную кампанию, действующий глава города получил поддержку 59% петербуржцев. Президентские выборы, которые состоялись в марте, формально прошли без участия ЕР - Владимир Путин пошел на выборы самовыдвиженцем, однако партийцы активно оказывали ему поддержку, например, в сборе подписей для выдвижения.

Прошедший 2024 год запомнится петербургским единороссом кадровыми изменениями. После трех лет работы пост секретаря городского отделения покинул депутат Госдумы Сергей Боярский. Новым руководителя петербургского ЕР стал спикер Законодательного собрания Александр Бельский. Сам председатель свое избрание к ключевым событиям года не относит. По его мнению, самое важное - поддержка участников СВО.

— Я не считаю это ключевым событием, потому что мы продолжаем планомерную работу. Мы работали в "Единой России" всегда, я являлся заместителем Сергея Михайловича, но то, что касается основной работы, ключевых моментов, помимо работы фракции, мне кажется, в первую очередь, это поддержка ребят в зоне специальной военной операции. Хотел бы поблагодарить ребят, депутатов не только Законодательного собрания, муниципальных депутатов, которые выезжают на линию боевого соприкосновения, формируют гуманитарные грузы, — рассказал Бельский в беседе с ЗАКС.Ру.

ЛДПР

Довольны партийными итогами в петербургском ЛДПР. На всех городских выборах партия показала уверенное второе место. Конечно, о сильной конкуренции с "Единой Россией" говорить не приходится. Так, на выборах муниципальных депутатов ЛДПР получила 68 мандатов, что в два раза больше, чем на выборах 2019 года, отметил в беседе с ЗАКС.Ру заместитель координатора городского отделения партии Евгений Ененков.

- Мы показали хороший результат, причем это признают даже другие силы, что это честный результат, никакой не накрученный. И коммунисты, и эссеры - все это понимают. Муниципалов стало в два раза больше, появились главы, замы. Считаю, что это тоже большой плюс в работе. Естественно, мы рассчитывали на большее количество, но не всех смогли избрать, - сказал Ененков.

Сам Ененков в 2024 году прошел две избирательные кампании. В сентябре он баллотировался и в муниципальный совет (куда успешно переизбирался), и в Заксобрание по 18-му округу.

- Я показал достойный результат. Считаю, кампанию провел неплохую. Единственное, оставляет желать лучшего участие других кандидатов. Собой я доволен. Условно, если бы эти выборы были в моем округе, результат был бы намного лучше, можно было бы говорить даже о победе, - добавил представитель партии.

На губернаторских выборах ЛДПР выставила депутата Заксобрания Максима Яковлева. Он занял второе место, его поддержали порядка 18% избирателей. Отметим, в партии смогли добиться такого результата в общем-то без участия самого кандидата - Яковлев практически не появлялся на публике.

КПРФ

Драматически развивался 2024 год для петербургского отделения КПРФ. В период сентябрьских выборов у партии возникли проблемы с выдвижением кандидатов на пост губернатора и муниципальных депутатов. Компартию на выборах высшего должностного лица представлял секретарь отделения и депутат Заксобрания Роман Кононенко. По данным СМИ, персона Кононенко не удовлетворяла запросы некоторых политических сил в городе. В частности, в соцсетях ходили слухи, что велись переговоры о выдвижении избиравшегося от КПРФ депутата ЗакСа Бориса Зверева, у которого отношения с партией были откровенно плохими. В КПРФ отрицали планы выдвигать Зверева (он, впрочем, решил баллотироваться как самовыдвиженец). Пройти "согласование" в виде муниципального фильтра для попадания в бюллетень Кононенко не смог. Вскоре после этого фракция КПРФ в городском парламенте самостоятельно, без оглядки на партийную дисциплину, сняла Кононенко с поста руководителя фракции. Теперь главой фракции является Ирина Иванова, которая вместе с другими депутатами вышла из партии. "Настоящими" коммунистами остались лишь Кононенко и его зам Вячеслав Бороденчик. Подробнее о расколе фракции ЗАКС.Ру рассказывал в июне 2024 года.

Муниципальная кампания компартии также не увенчалась успехом. Большинство кандидатов, выдвинутых отделением, получили отказы в регистрации из-за неких ошибок в документах. Примечательно, что часть территориальных избиркомов, которые отвечали за проведение муниципальных выборов, и отказывали, и регистрировали кандидатов фактически по одним и тем же документам. Как итог - самый низкий результат среди парламентских партий, которые участвовали в выборах. От коммунистов избрались всего 10 человек.

- Безусловно, мы не можем быть удовлетворены прошедшими выборами: как президентскими, так и муниципальными. Аналогично и с губернаторскими. Всю эту ситуацию мы анализировали. 2024 год прошел у нас под знаком отчетно-выборной кампании внутрипартийной. Мы отчитывались о четырех годах работы. Я считаю, что выводы из всего этого сделаны правильные. Будем применять на предстоящих кампаниях. [События во фракции] это случилось. Очевидно, недосмотрели, сильно недосмотрели, когда формировали списки для выдвижения в 2021 году. На этом жизнь не заканчивается, я убежден, что это тоже "опыт" для нашей партийной организации. Это все делает нас крепче и готовыми к тому, как реагировать на подобное, чтобы такого не было, - рассказал Кононенко.

"Яблоко"

Ни один представитель "Яблока" не смог стать муниципальным депутатом в 2024 году. Партии отказали в регистрации всего списка кандидатов почти из ста человек. В губернаторских выборах партия не участвовала из-за отсутствия возможности пройти муниципальный фильтр. Также партия не смогла побороться за место на дополнительных выборах в Заксобрание - кандидатку Ольгу Юркевич также не допустили до выборов. В беседе с ЗАКС.Ру лидер фракции "Яблоко" Александр Шишлов заявил, что с трудом может назвать сентябрьское голосование выборами.

- Все это сделало невозможной открытую и широкую общественную дискуссию о выборе будущего в ходе избирательной кампании и о том, как решать городские проблемы, с которыми не справляются действующие городские власти. Таким образом, сентябрьские выборы в Санкт-Петербурге были превращены в мероприятие, где не было места реальной конкуренции программ и идей. Те, кто дирижировал прошедшей избирательной кампанией, добились нужного им результата ценой роста недоверия к выборам, а значит, и стабильности и уверенности в завтрашнем дне, - рассказал Шишлов.

Выборы не стали единственным испытанием для партии в 2024 году. Так, депутат Заксобрания Борис Вишневский* был внесен в реестр иностранных агентов, что опять же сделало невозможным его участие в выборах губернатора (такие планы у "Яблока" были), а также вынудило его сложить депутатский мандат. Место Вишневского* в городском парламенте заняла давняя соратница Шишлова Ольга Штанникова.

Еще в партии произошли кадровые перестановки в руководстве городского отделения "Яблока". Новым председателем ячейки стала социолог Ольга Цепилова, которая сменила на этом посту Шишлова. Кроме того, средний возраст руководителей отделения партии сократился с 70 до 44 лет.

"Справедливая Россия - За правду"

Петербургские справедливороссы тоже не стали принимать участия в губернаторских выборах, несмотря на вполне решительный настрой партийцев. Претендентом в Смольный от СРЗП должна была стать глава городского отделения партии Надежда Тихонова, которая является последовательным критиком действующей администрации. Об отказе баллотироваться она объявила прямо на конференции партии, на которой делегаты должны были поддержать ее выдвижение. Тихонова уже выступала в качестве оппонента Александра Беглова на выборах в 2019 году. Среди всех парламентских партий у Тихоновой формально было больше шансов пройти муниципальный фильтр (СР в 2019 году смогли получить более ста муниципальных мандатов), однако, по словам главы отделения, незадолго до ее планируемого выдвижения соратники Тихоновой из местных советов жаловались на давление со стороны неких сил, которые требовали не ставить подпись за ее выдвижение.

На этапе регистрации кандидатов в муниципальные депутаты СРЗП практически не столкнулась с трудностями, однако партии удалось занять лишь дюжину мест в советах. Отметим, традиционно "Справедливая Россия - За правду" подробнее остальных партий рассказывала о возможных нарушениях в ходе трехдневного голосования. Критиковали электоральный процесс не только в городском отделении, но и федеральное руководство. В частности, лидер партии Сергей Миронов называл сентябрьские события "позорищем".

- Команды кандидатов от СРЗП явились самой серьезной, по сути, единственной угрозой для безоговорочной победы "Единой России". С уверенностью можно сказать, что прошедшие выборы по числу нарушений, количеству фальсификаций и наглости исполнителей существенно перекрывают все предыдущие, - считает Тихонова.

В остальном у СРЗП особенно ничего не изменилось - партия по-прежнему не имеет связи с фракцией в Заксобрании после выхода из партии депутата Марины Шишкиной и других членов фракции.

Помимо электоральных дел, в партии развивают свои городские проекты. В частности, через партийный Центр защиты прав граждан за год прошло более тысячи обращений, посвященных пенсиям, ЖКХ, реновации, соцподдержке беженцев, благоустройству, транспортной реформе и другим вопросам.

"Новые люди"

Для "Новых людей" в Петербурге муниципальные выборы и выборы губернатора стали первыми. Практически сразу партия отказалась от идеи выставлять своего кандидата на пост главы города, решив сосредоточиться на муниципальной кампании. К такой тактике партийцы пришли, проанализировав возможность пройти муниципальный фильтр. С учетом того что в Петербурге "Новые люди" практически не были представлены на муниципальном уровне, заручиться поддержкой местных депутатов они бы не смогли.

Сама муниципальная кампания практически на всем пути видоизменялась и корректировалась, что не лучшим образом сказалось на итоговых результатах. К сентябрю "Новые люди" уже завершили процедуру "поглощения" Партии роста. Предполагалось, что опытные "ростовцы" войдут в число кандидатов "Новых людей", однако большинство из них не смогли договориться с партией о выдвижении. Всего от "Новых людей" баллотировались 285 человек, но избраться смогли лишь 36 человек. Сформировать свой пул депутатов для прохождения муниципального фильтра в 2028 году, как планировали в партии, не получилось.

Отметим, "Новые люди" в этом году провели, вероятно, одну из самых заметных избирательных кампаний. Петербургским кандидатам активно помогали в федеральном руководстве партии: на встречи с кандидатами неоднократно приезжали из столицы Алексей Нечаев и Владислав Даванков. Последний, добавим, в Северной столице смог занять второе место на президентских выборах.

Сейчас партия занимается своими сторонними проектами, направленными на сохранение исторического наследия, поддержку медицинских работников, а также характерным для "Новых людей" развитием предпринимательства.

*Борис Вишневский внесен Минюстом в реестр иностранных агентов

Константин Леньков / Иллюстрация ЗАКС.Ру / Фото с сайта партии "Яблоко"