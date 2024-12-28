Петербургский ВООПИиК изберет новое руководство в мае

Новое руководство петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры будет избрано в мае 2025 года на конференции Федерального совета, сообщила газета "Деловой Петербург" 28 декабря со ссылкой на временно исполняющего обязанности руководителя петербургского ВООПИиК Антона Иванова.

До этого времени ВООПИиК продолжит свою привычную деятельность в Петербурге, отметил Иванов. Ранее Городской суд признал незаконным "выборы" руководства в организации, которые состоялись летом 2022 года. Иванов намерен оспорить это решение в вышестоящем суде.

ЗАКС.Ру уже рассказывал о спорах бывшего руководства петербургского ВООПИиК с действующем. Напомним, в 2022 году часть градозащитников были исключены из объединения, а проведение районных собраний прошло со скандалами.

ВООПИиК - совещательный орган, который занимается взаимодействием органов исполнительной власти, общественности и застройщиков. Основная цель общества заключается в разработке мер по сохранению культурного наследия, в частности, исторического облика Петербурга.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру