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Новости 20:55

Путин связался с Токаевым из-за крушения самолета "Азербайджанских авиалиний"

фото ЗакС политика Путин связался с Токаевым из-за крушения самолета "Азербайджанских авиалиний"

После разговора с лидером Азербайджана президент России Владимир Путин связался с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Они обсудили крушение самолета под Актау, сообщили в Кремле 28 декабря. Главы государств обменялись соболезнованиями и обсудили дальнейшее расследование инцидента. Звонок был инициирован российской стороной. 

"Стороны исходят из того, что казахстанская правительственная комиссия, занимающаяся расследованием всех деталей произошедшего, привлечет к расшифровке бортовых самописцев, обнаруженных на месте авиакатастрофы, экспертов из России, Азербайджана и Бразилии", - говорится в сообщении Кремля. 

В Кремле подчеркнули, что работа по установлению всех деталей будет носить объективный и прозрачный характер. Путин и Токаев договорились о постоянном контакте по вопросам, связанным с расследованием крушения пассажирского воздушного судна, и по актуальным темам российско-казахстанских отношений. 

Напомним, незадолго до разговора с Токаевым Путин связался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Российский лидер принес извинения из-за того, что трагический инцидент с азербайджанским бортом произошел в воздушном пространстве России. Самолет, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение на территории Казахстана. В результате происшествия погибли 38 человек.  

Константин Леньков / Фото с сайта Кремля


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