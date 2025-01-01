Бастрыкин поручил вновь начать проверку из-за риска застройки Шуваловского леса

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился начать новую процессуальную проверку по факту обращения жительницы Петербурга, которая обеспокоена возможной застройкой Шуваловского леса, сообщили в Информационном центре СК 1 января. Вопрос поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. В конце 2024 года застройщик смог через суд оспорить рекреационный статус территории. В прошлый раз Бастрыкин обращал внимание на ситуацию с Шуваловском лесом два года назад - в январе 2023 года.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Олегу Валерьевичу Бобкову доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении", - говорится в сообщении СК.

ООО "Вектор", которое, по данным РБК, входит в Seven Suns Development, приобрело участок в Шуваловском лесу еще в 2018 году, однако при рассмотрении Генерального плана Петербурга этому участку был присвоен статус рекреационной зоны, на котором какое-либо строительство не предусмотрено. "Вектор" обратился в суд и в декабре 2024 года добился решения в свою пользу.

Против возможного строительства выступают жители Приморского района. Также в их поддержку высказались депутаты Законодательного собрания Петербурга, которые и принимали проект Генерального плана. Как писал Telegram-канал "Ротонда", о намерениях продолжить разбирательство журналистам рассказали председатель парламента Александр Бельский и вице-спикер Николай Бондаренко. Последний был одним из инициаторов поправки о запрете строительства в Шуваловском лесу.

Константин Леньков / Фото СК