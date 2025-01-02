Скончалась экс-директор ГМЗ "Петергоф" Елена Кальницкая

После продолжительной болезни 2 января скончалась бывший директор государственного музея-заповедника "Петергоф" Елена Кальницкая, сообщили в учреждении. Ей было 72 года. Она возглавляла ГМЗ "Петергоф" на протяжении 13 лет, с 2009 по 2022 год. Информацию о месте и времени прощания сообщат позже.

"Под ее руководством были проведены колоссальные реставрационные работы парковых ансамблей и дворцов, созданы и обновлены многие музеи, проделана огромная исследовательская работа по изучению истории Петергофа. Светлая память о Елене Яковлевне будет вечно жить в Петергофе", - говорится в сообщении музея-заповедника.

Елена Кальницкая родилась в Ленинграде в 1952 году. Практически всю жизнь она посвятила музеям. Сперва работала экскурсоводом в Эрмитаже, затем в государственном музее-заповеднике "Гатчина" и Михайловском замке. В 2009 году она была назначена генеральным директором ГМЗ "Петергоф", где проработала до 2022 года. Тогда СМИ писали, что контракт с Кальницкой не был продлен из-за проблем со здоровьем.

Константин Леньков / Фото ГМЗ "Петергоф"