Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Елены Кальницкой

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной 2 января генерального директора музея-заповедника "Петергоф" Елены Кальницкой, сообщила пресс-служба Смольного.

"Мудрый и отзывчивый человек, преданный своему делу профессионал и талантливый руководитель, она была подлинным хранителем лучших традиций петербургской культуры", — отметил он.

Беглов рассказал, что Елена Кальницкая возглавляла музей-заповедник с 2009 года. За время ее работы были проведены масштабные реставрационные работы, открылись новые музеи, а действующие получили новую жизнь. Она была известным искусствоведом, автором работ по истории архитектуры и документальных фильмов о Петербурге, а также преподавателем, воспитавшим поколения музейных специалистов.

Свои соболезнования выразили так же председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский и председатель ЗакСа Александр Бельский.

О смерти Кальницкой после продолжительной болезни чуть раньше рассказала пресс-служба музея-заповедника.

фото: ЗАКС.Ру