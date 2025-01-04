В Петербурге от гриппа привились 3,5 миллиона человек

Программа вакцинации от гриппа в Петербурге завершилась с перевыполнением плана. Прививки сделали 3,5 миллиона человек, что составляет 105,6% от намеченных показателей. Среди них 2,8 миллиона взрослых (102,8% от плана) и 660 тысяч детей (120% от плана), сообщили в комитете по здравоохранению 4 января.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что в 2024 году план вакцинации был увеличен на 200 тысяч человек. "Это позволяет не только защитить себя, родных и близких, но также избежать эпидемии и снизить сезонную нагрузку на городскую систему здравоохранения", — подчеркнул он.

Кампания началась 19 августа. Вакцинироваться можно было в поликлиниках, на передвижных пунктах у метро и в местах массового пребывания людей. Большую часть прививок провели за счет федерального бюджета, остальные — при поддержке районных администраций и предприятий города.

Напомним, сегодня в Смольном сообщили о выкупе здания на проспекте Героев, в котором хотят открыть детскую поликлинику. Она станет структурным подразделением городской поликлиники №106.

фото: ЗАКС.Ру