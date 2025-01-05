Почти 4 млн петербуржцев прошли диспансеризацию в 2024 году

В 2024 году диспансеризацию и профилактические осмотры прошли свыше 3,8 млн взрослых жителей Петербурга, что на 1,1 млн больше, чем годом ранее, об этом 5 января сообщили в пресс-службе Смольного.

Всего профилактическими процедурами охвачено около 4,9 млн горожан, включая детей, что составило 115,7% от запланированного объема. С 2024 года в рамках расширенной программы диспансеризации начались обследования для оценки репродуктивного здоровья мужчин и женщин в возрасте от 18 до 49 лет.

"В 2024 году мы значительно увеличили план по диспансеризации, и тем не менее, даже перевыполнили его более чем на 15%. Городская система здравоохранения справилась с нагрузкой. Здоровье петербуржцев – один из десяти приоритетов развития города на ближайшие годы", – подчеркнул губернатор Петербурга Александр Беглов.

Согласно правилам, граждане до 40 лет проходят диспансеризацию раз в три года, а после 40 лет – ежегодно. Записаться на бесплатную диспансеризацию можно через единый портал "Госуслуги", сайт "Здоровье петербуржца", единую справочную службу по телефону 122 или по контактному телефону районной поликлиники.

Напомним, что в Петербурге 3,5 млн горожан сделали прививку от гриппа. Отмечается, что программа вакцинации от гриппа в Петербурге завершилась с перевыполнением плана.

Фото: ЗАКС.Ру