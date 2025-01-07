Беглов и Бельский посетили рождественскую службу в Казанском соборе

В Казанском соборе в ночь на 7 января прошло рождественское богослужение. Традиционно мероприятие посетили губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский. Также собор посетил депутат Государственной думы Михаил Романов. Бельский второй год подряд посещает службу один - раньше компанию ему составляла супруга, которой, судя по фотографиям Смольного, в эту ночь в соборе не было.

Беглов, обращаясь к прихожанам, отметил, что Россия стала опорой христианства. Он также упомянул президента Владимира Путина и его инициативу о защите традиционных ценностей.

"Мы отмечаем этот великий и светлый праздник со всей Россией и православным миром. История нашего Отечества неотделима от Православной веры. В тяжелые времена вера помогала выстоять нашим предкам. Сегодня она помогает нам в борьбе со всеми, кто пытается сломить Россию. По решению нашего Президента традиционные ценности народов России защищены законом. Россия стала опорой христианства во всем мире", - приводит слова губернатора Беглова пресс-служба Смольного.

Незадолго до полуночи у Казанского собора собралась очередь длиной несколько десятков метров, писала "Фонтанка". Рядом дежурили сотрудники МЧС, которые раздавали горячие напитки. Предварительно сотрудники ведомства проверили более ста мест проведения рождественской службы.

Константин Леньков / Фото пресс-служба Смольного