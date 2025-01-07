Около 77 тысяч человек приняли участие в рождественской службе в Петербурге и ЛО

В ночь на 7 января в рождественских мероприятиях в Петербурге и Ленинградской области приняли участие около 77 тысяч человек, посчитали в Главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области. За общественным порядком этой ночью следили порядка двух тысяч сотрудников полиции.

Судя по публикациям СМИ, самой востребованной среди прихожан стала служба в Казанском соборе. Там этой ночью традиционно присутствовал губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер парламента Александр Бельский. Глава Ленинградской области на Рождество посетил храм в деревне Юкки.

Отметим, судя по данным полиции, новогодние гуляния в ночь на 1 января собрали на 12 тысяч меньше горожан. Тогда встречать наступление 2025 года в центре Петербурга решили 65 тысяч человек.

Константин Леньков / Фото Смольный