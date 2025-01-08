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Новости 10:55

В Шушарах появится филиал художественной школы им. Саутова

фото ЗакС политика В Шушарах появится филиал художественной школы им. Саутова

Губернатор Петербурга Александр Беглов 8 января подписал постановление о приобретении помещения на улице Окуловская в Шушарах, в котором создадут филиал Детской художественной школы имени И. П. Саутова, сообщили в Смольном 8 января. 

"На новых площадях запланировано размещение мастерских живописи, мастерской скульптуры и керамики, класса компьютерной графики, класса мультипликации, мастерской прикладного искусства и композиции, выставочного зала, методического фонда", - говорится в сообщении. 

Площадь помещения в многоквартирном доме, которое город собирается выкупить в собственность у застройщика, составит 733,5 кв. м. Отметим, 4 января, в понедельник в Смольном уже рассказывали о покупке помещения в этом же доме для размещения библиотечного зала с коворкингом.  

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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