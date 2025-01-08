Бастрыкин обратил внимание на случай с потушенным Вечным огнем в Красном селе

Петербургский Следком инициировал вопрос о передаче следователям материалов проверки полицейских по факту инцидента с подростками, которые 7 января с помощью снега потушили Вечный огонь в Красном селе. Глава СК Александр Бастрыкин поручил коллегам из Петербурга предоставить доклад по обстоятельствам осквернения символа воинской славы. Интерес к инциденту возник после публикации видеозаписи инцидента в городских СМИ.

"Следственными органами ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу инициирован вопрос о передаче материала проверки из органов МВД в производство следователей регионального следственного управления", - говорится в сообщении СК.

Напомним, петербургские полицейские вечером 7 января задержали двух подростков в возрасте 14 и 15 лет, причастных к происшествию. На их родителей составили административные протоколы по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию детей.

Это уже второй случай после Нового года, когда дети пытаются потушить Вечный огонь на мемориале в Красном селе. В начале недели по этим же приличием задержали двух восьмилетних.

Константин Леньков / Фото СК