В Тихвинском районе полицейские остановили пьяного водителя с помощью оружия

В Тихвинском районе Ленобласти 9 января 50-летний житель деревни Бор попытался скрыться от сотрудников Госавтоинспекции, передает пресс-служба ГУ МВД.

Мужчина, управляя автомобилем Haval H6, проигнорировал требование об остановке и начал увеличивать скорость, маневрируя по дороге. Это привлекло внимание экипажа ДПС на трассе "Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь".

Полицейские включили сирену и начали преследование. Водитель продолжал опасно маневрировать, что создавало угрозу другим участникам движения. В результате, для остановки нарушителя было применено табельное оружие.

При медосвидетельствовании выяснилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина был доставлен в отдел, где ему составили несколько протоколов за нарушение ПДД. Автомобиль Haval H6 был отправлен на спецстоянку.

Напомним, что в новогодние праздники специалисты Городского центра управления парковками (ГЦУП) выявили 552 автомобиля с закрытыми чем-либо номерами. Штраф за нарушение правил парковки составляет 3 тысячи рублей.

фото: ЗАКС.Ру