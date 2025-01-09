Рябоконь обратился в Роспотребнадзор из-за запаха во Фрунзенском и Центральном районах

Депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Рябоконь ("Единая Россия") обратил внимание на жалобы петербуржцев по поводу неприятного запаха в Центральном и Фрунзенском районах города, об этом 9 января он напиал в своем Telegram-канале.

Депутат написал в своем канале, что направил обращения по данному вопросу в управление Роспотребнадзора по Петербургу и комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности города.

Как отметил парламентарий, в СМИ появилось большое количество обращений жителей этих районов. Рябоконь призвал ведомства организовать проверки и установить источники запаха.

Напомним, что утром в четверг, 9 января, петербуржцы почувствовали неприятный запах во Фрунзенском и Центральном районах города. Начальник отдела информации администрации Фрунзенского района Петербурга Михаил Калинин заявил, что никакого запаха не почувствовал, а неприятно пахнет начавшаяся рабочая неделя.

Фото: ЗАКС.Ру