Думский комитет по информполитике проведет расширенную встречу на тему видеоигр

Комитет Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи собирается в "ближайшее время" провести расширенное заседание с участием представителей индустрии видеоигр, сообщил глава комитета Сергей Боярский в своем Telegram-канале 9 января. Участники встречи обсудят вопрос регулирования контента в видеоиграх.

"Вопрос регулирования контента, который транслируется в видеоиграх, безусловно важен и требует особого внимания. Мы должны подойти к этому вопросу аккуратно и взвешенно, нюансов много, но мы готовы к этой работе на площадке комитета. <...> Выслушаем каждого, учтем позицию в работе над законопроектом, который уже внесён и был направлен в наш Комитет. Важно не просто обнажить и обсудить проблему, нужно разработать качественный и действенный механизм для работы, а защита детей была и будем нашим абсолютным приоритетом", - написал Боярский.

Ранее в этот день спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что парламент в январе собирается рассмотреть законопроект, направленный на защиту граждан, в частности, детей, от "деструктивного" контента в видеоиграх. Парламентарий предложил своим подписчикам в Telegram проголосовать, поддерживают ли они такую инициативу. За десять часов за предложение проголосовали 71% пользователей. Против законопроекта выступили 26%.

Напомним, в декабре 2024 года группа депутатов и сенаторов внесла проект закона об ограничения доступа к видеоиграм, которые могут угрожать психологической безопасности. Среди предложений по регулированию этой сферы, например, авторы инициативы предлагают проводить экспертизу спорных игр, а также обязать распространителей игр верифицировать возраст пользователей через номер телефона или аккаунта на "Госуслугах".

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру