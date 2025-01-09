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Новости 18:41

Думский комитет по информполитике проведет расширенную встречу на тему видеоигр

фото ЗакС политика Думский комитет по информполитике проведет расширенную встречу на тему видеоигр

Комитет Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи собирается в "ближайшее время" провести расширенное заседание с участием представителей индустрии видеоигр, сообщил глава комитета Сергей Боярский в своем Telegram-канале 9 января. Участники встречи обсудят вопрос регулирования контента в видеоиграх. 

"Вопрос регулирования контента, который транслируется в видеоиграх, безусловно важен и требует особого внимания. Мы должны подойти к этому вопросу аккуратно и взвешенно, нюансов много, но мы готовы к этой работе на площадке комитета. <...> Выслушаем каждого, учтем позицию в работе над законопроектом, который уже внесён и был направлен в наш Комитет. Важно не просто обнажить и обсудить проблему, нужно разработать качественный и действенный механизм для работы, а защита детей была и будем нашим абсолютным приоритетом", - написал Боярский. 

Ранее в этот день спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что парламент в январе собирается рассмотреть законопроект, направленный на защиту граждан, в частности, детей, от "деструктивного" контента в видеоиграх. Парламентарий предложил своим подписчикам в Telegram проголосовать, поддерживают ли они такую инициативу. За десять часов за предложение проголосовали 71% пользователей. Против законопроекта выступили 26%. 

Напомним, в декабре 2024 года группа депутатов и сенаторов внесла проект закона об ограничения доступа к видеоиграм, которые могут угрожать психологической безопасности. Среди предложений по регулированию этой сферы, например, авторы инициативы предлагают проводить экспертизу спорных игр, а также обязать распространителей игр верифицировать возраст пользователей через номер телефона или аккаунта на "Госуслугах". 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Боярский Сергей Михайлович 




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