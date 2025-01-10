В Петербурге ввели в эксплуатацию детский туберкулёзный санаторий "Жемчужина"

В Курортном районе Петербурга завершено строительство детского туберкулёзного санатория "Жемчужина", его строили 12 лет, об этом 9 января сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению города.

Объект, рассчитанный на 300 мест, начали возводить ещё в 2012 году. В конце декабря 2024 года новый санаторий получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

Комплекс включает лечебно-административный корпус, актовый и школьный залы, шесть спальных корпусов, пищеблок, бассейн, здания для временного пребывания персонала, изолятор, прачечную, хозяйственный блок и другие постройки. Также на территории общей площадью 22 гектара создана безбарьерная среда для маломобильных граждан.

В комитете уточнили, что строительство санатория сопровождалось многочисленными трудностями. За время работы сменились три подрядчика, контракты с которыми расторгали из-за срывов сроков.

Напомним, что на Муринской дороге в Петербурге завершилось строительство нового амбулаторно-поликлинического учреждения со станцией скорой помощи.

Фото: комитет по здравоохранению Петербурга