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Новости 12:59

Годовалый мальчик пострадал от падения телевизора во Всеволожске

фото ЗакС политика Годовалый мальчик пострадал от падения телевизора во Всеволожске

Во Всеволожском районе Ленинградской области маленький ребенок получил серьезные травмы из-за упавшего телевизора. Обстоятельства происшествия проверяют органы опеки, сообщает 47news.

Инцидент произошел в ночь на 10 января. В полицию поступило сообщение о госпитализации годовалого мальчика из частного дома на улице Коммуны во Всеволожске.

По предварительным данным, ребенок был найден в комнате под упавшим телевизором. Его состояние оценивается как крайне тяжелое. Врачи диагностировали множественные переломы костей и серьёзные травмы головы. В настоящий момент мальчик находится под наблюдением медиков.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия.  Известно, что ребенок родился в Центральной Азии, однако подробности о семье и условиях проживания пока не разглашаются. Инспектор по делам несовершеннолетних проводит проверку.

Напомним, в среду, 8 января, трое несовершеннолетних получили острое ингаляционное отравление и были госпитализированы. Следственный отдел по Невскому району возбудил по этому факту уголовное дело.

фото: ЗАКС.Ру


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