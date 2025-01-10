Движение ограничат на улицах в Московском, Невском и Приморском районах

В Петербурге с 12 января начнутся временные ограничения и перекрытия движения на ряде улиц в связи с ремонтными работами. Об этом сегодня сообщили в Госадминистрации территориальных инспекций.

В Московском районе с 12 января по 12 февраля будет полностью перекрыто движение по Черниговской улице. Ограничения затронут участок от дома 15, литера БГ, по Черниговской улице до дома 112, литера А, по Московскому проспекту. Перекрытие связано с реконструкцией канализационной сети. Для объезда водителям рекомендуется использовать Ново-Рыбинскую улицу, Лиговский и Московский проспекты, а также Киевскую и Рыбинскую улицы, набережную Обводного канала и Заозерную улицу.

В Невском районе с 13 по 25 января из-за работ по реконструкции газопровода будет закрыта улица Ольминского на участке от Ткацкого переулка до улицы Бабушкина. Для объезда автомобилистам предлагается использовать проспект Обуховской Обороны, проспект Елизарова и улицу Бабушкина.

Ограничения движения коснутся и Приморского района. С 13 по 22 января там будут вестись работы по строительству газопровода, из-за чего частично перекроют Лесную улицу на пересечении с улицей Электропередач в посёлке Лисий Нос.

ГАТИ призывает водителей быть внимательными на дороге, заранее планировать маршруты и следовать временным схемам объезда, указанным на установленных информационных щитах.

Напомним, часть дорог в Петербурге перекрыли 9 января. Речь идет о Красногвардейском и Красносельском районах.

фото: ЗАКС.РУ